В ДТП под Самарой погибли четыре человека
ДТП произошло в Самарской области, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.
Столкнулись грузовик и легковой автомобиль. По предварительным данным, столкновение произошло из-за выезда легковой машины на встречную полосу.
Авария произошла на 1157 километре трассы М-5 «Урал» в Исаклинском районе. Среди погибших, в частности, семилетняя девочка и девушка 19 лет. Все погибшие находились в легковом автомобиле.
Еще одна восьмилетняя девочка госпитализирована. Ее состояние оценивается как тяжелое.
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