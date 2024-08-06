СМИ: В жилом доме в районе Фили-Давыдково в Москве произошел взрыв

Взрыв прогремел в жилом доме в районе Фили-Давыдково в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Россиянам рассказали, что делать при утечке газа и как не довести до взрыва

ЧП произошло на улице Артамонова. По предварительной информации, в квартире на пятом этаже дома взорвался бытовой газ. На месте происшествия находятся экстренные службы.

По данным СМИ, в результате взрыва пострадали два человека.

Ранее взрыв, предположительно, газа произошел в доме в Нижнем Тагиле, часть здания обрушилась. Погибли десять человек, в больницах находятся восемь пострадавших, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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