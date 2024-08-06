СМИ: В жилом доме в районе Фили-Давыдково в Москве произошел взрыв
6 августа 202412:03
Взрыв прогремел в жилом доме в районе Фили-Давыдково в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
ЧП произошло на улице Артамонова. По предварительной информации, в квартире на пятом этаже дома взорвался бытовой газ. На месте происшествия находятся экстренные службы.
По данным СМИ, в результате взрыва пострадали два человека.
Ранее взрыв, предположительно, газа произошел в доме в Нижнем Тагиле, часть здания обрушилась. Погибли десять человек, в больницах находятся восемь пострадавших, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шойгу: Украина с середины июня потеряла более 115 тысяч военных
- Заболеваемость COVID-19 в России выросла на 28,2% за неделю
- «Яндекс» запустил сервис бюджетного такси «Везет»
- СМИ: В жилом доме в районе Фили-Давыдково в Москве произошел взрыв
- Зеленский назвал целью Киева подготовку базы для окончания конфликта
- В России средняя стоимость новых авто снизилась до 3,57 млн рублей
- Президент Азербайджана и Шойгу встретились в Баку
- Волочкова предложила Пугачевой вернуться на родину
- ВСУ попытались прорваться в Курскую область
- СМИ: Попкорн в кинотеатрах подорожал на 13% за год
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru