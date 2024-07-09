СМИ: В доме экс-депутата Валерия Драганова прошли обыски

В материале уточняется, что силовики пришли к Драганову с обысками рано утром. На момент процедуры в доме находились жена и сын экс-депутата Госдумы — сам Драганов уехал в Екатеринбург на выставку «Иннопром».

Обыски могут быть связаны с компанией «Российская буровая корпорация», в которой мужчина числился советником гендиректора, а его сын — гендиректором. Также речь может идти об уклонении от уплаты налогов. Издание уточняет, что оперативники из Управления службы экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по САО Москвы искали в доме документы, касающиеся именно упомянутой компании.

По информации издания, Драганова вызовут к следователю в Москве.

Ранее сотрудники полиции задержали экс-мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова в Москве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

