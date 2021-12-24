СМИ: В COVID-больнице в Астрахани произошел пожар
24 декабря 202109:39
Пожар произошел в реанимации одной из больниц Астрахани, передает «Интерфакс», ссылаясь на источник в экстренных службах.
По данным собеседника агентства, возгорание произошло в «красной зоне» ковидного госпиталя. Из больницы эвакуируют людей, сообщений о пострадавших пока не поступало.
Информация об инциденте проверяется.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru