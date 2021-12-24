СМИ: В COVID-больнице в Астрахани произошел пожар

Минсельхоз прогнозирует повышение цен на муку, хлеб и подсолнечное масло Посол США в России Салливан предположил, что переговоры по гарантиям безопасности пройдут в январе Горбачев считает, что после распада СССР Америке «ударило в голову высокомерие» В Министерстве просвещения не видят смысла продлевать школьные каникулы На Байконуре готовятся к запуску очередного «Союза»