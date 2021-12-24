СМИ: В COVID-больнице в Астрахани произошел пожар

Пожар произошел в реанимации одной из больниц Астрахани, передает «Интерфакс», ссылаясь на источник в экстренных службах.

Под Саратовом четыре женщины госпитализированы после пожара в парикмахерской

По данным собеседника агентства, возгорание произошло в «красной зоне» ковидного госпиталя. Из больницы эвакуируют людей, сообщений о пострадавших пока не поступало.

Информация об инциденте проверяется.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПожарБольницаАстрахань
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры