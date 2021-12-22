Под Саратовом четыре женщины госпитализированы после пожара в парикмахерской
22 декабря 202120:11
В Саратовской области четыре женщины госпитализированы после пожара в парикмахерской. Об этом сообщает РИА Новости.
Состояние пострадавших не уточняется.
По предварительным данным, возгорание могло возникнуть в результате поджога. Обстоятельства устанавливаются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru