Под Саратовом четыре женщины госпитализированы после пожара в парикмахерской

В Саратовской области четыре женщины госпитализированы после пожара в парикмахерской. Об этом сообщает РИА Новости.

В Томске возбудили уголовное дело после поджога «Ленты»

Состояние пострадавших не уточняется.

По предварительным данным, возгорание могло возникнуть в результате поджога. Обстоятельства устанавливаются.



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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Саратовская ОбластьПожар
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