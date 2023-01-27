СМИ: в Челябинской области нашли свалку из цинковых гробов

По словам местных жителей, два открытых и один закрытый цинковые гробы были найдены на улице 4-я Нагорная.

Как пишет издание «Подъём», администрацией города были приняты меры по уборке гробов, а правоохранительные органы организовали проверку.

«Проверка организована правоохранительными органами. Мы со своей стороны, конечно, приняли меры: всё вывезут, всё уберут, чтобы не лежало», - указали в мэрии Златоуста.

Ранее представитель ЧВК «Вагнер» заявил, что тела погибших у Соледара военнослужащих ВСУ будут на 20 автомашинах отправлены на Украину, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

