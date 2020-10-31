СМИ: В Челябинске скончались два пациента сгоревшей больницы

Два пациента челябинской больницы, находившиеся в тяжелом состоянии, умерли при эвакуации во время пожара из-за взрыва кислородных баллонов. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на прокурора области Виталия Лопина.

По данным издания «Подъём!», из стационара эвакуировали ковид-больных. Как сообщила пресс-секретарь регионального минздрава, в ведомстве нет информации о погибших.

Пожар в челябинской поликлинике локализовали

«Взорвалась отдельно стоящая кислородная станция в горбольнице №2. Прием новых пациентов не ведется. Пациенты, нуждающиеся в кислородной поддержке, получают ее с помощью баллонов. Они все уже перевезены. Очень оперативно сработали.

На данный момент принято решение об эвакуации 150 человек. Они размещены в здании стадиона им. Елесиной. 3 реанимационных пациента готовятся к переводу в городскую больницу№1, 20 человек – в ОКБ №3», - цитирует издание официальное сообщение.

Отмечается также, что, по информации очевидцев, пациентов эвакуировали без каких-либо средств защиты.



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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:БольницаЧелябинскПожар
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