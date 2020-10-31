СМИ: В Челябинске скончались два пациента сгоревшей больницы

Два пациента челябинской больницы, находившиеся в тяжелом состоянии, умерли при эвакуации во время пожара из-за взрыва кислородных баллонов. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на прокурора области Виталия Лопина.

По данным издания «Подъём!», из стационара эвакуировали ковид-больных. Как сообщила пресс-секретарь регионального минздрава, в ведомстве нет информации о погибших.