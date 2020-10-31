Пожар в челябинской поликлинике локализовали
Пожар, охвативший лечебный стационар в Челябинске, локализовали сотрудники экстренных служб, сообщает РИА Новости
По данным МЧС, огонь охватил 130 м.кв. двух зданий больницы.
Ранее в субботу стало известно, что из челябинской больницы эвакуировали 150 человек. О пострадавших информации нет.
Причиной возгорания, по предварительным данным, стали взорвавшиеся баллоны с кислородом.
«В хозяйственной пристройке больницы № 2 на улице Ленина, дом 82, где хранились кислородные баллоны, произошел пожар. В результате произошли хлопки от этих баллонов. Пострадавших нет», - сказано в сообщении.
Обстоятельства инцидента уточняют сотрудники экстренных службы и полиции.
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