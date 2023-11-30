СМИ: В Бурятии во время движения поезда загорелась цистерна с топливом

По данным СМИ, инцидент произошел накануне вечером. Поезд проезжал по Северомуйскому тоннелю, когда поездная бригада заметила задымление. Специалисты остановили состав и эвакуировались, никто не пострадал. Пассажирские поезда направили в обход тоннеля.

Известно, что поезд ехал по маршруту Тайшет-Тында. В составе было 44 цистерны с топливом и 6 вагонов с черным металлом. По предварительным данным, на двух цистернах обнаружили пробоины. На местах стоянок состава работают силовики.

Ранее правоохранители задержали мужчину, который планировал подорвать цистерну на железнодорожной станции в Москве, напоминает телеканал «360».

