СМИ: В Буйнакске жители остались без света из-за слетевшей крыши

В городе Буйнакске (Республика Дагестан) порыв ветра сорвал крышу ТЦ, сообщил Telegram-канал «Нетипичная Махачкала».

Штормовой ветер срывает крыши в Норильске. Видео

Упавшая крыша повредила ЛЭП, из-за чего без электричества остались 15 тысяч жителей города. На месте аварии трудятся энергетики. Уточняется, что в результате происшествия пострадал автомобиль.

Кроме того, ветром сорвало крыши в Махачкале и в Хасавюрте.

Ранее сообщалось, что около 500 тысяч жителей Крыма остались без света из-за непогоды.

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