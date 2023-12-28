СМИ: В Буйнакске жители остались без света из-за слетевшей крыши

Упавшая крыша повредила ЛЭП, из-за чего без электричества остались 15 тысяч жителей города. На месте аварии трудятся энергетики. Уточняется, что в результате происшествия пострадал автомобиль.

Кроме того, ветром сорвало крыши в Махачкале и в Хасавюрте.

Ранее сообщалось, что около 500 тысяч жителей Крыма остались без света из-за непогоды.

