СМИ: В Буйнакске жители остались без света из-за слетевшей крыши
28 декабря 202314:04
В городе Буйнакске (Республика Дагестан) порыв ветра сорвал крышу ТЦ, сообщил Telegram-канал «Нетипичная Махачкала».
Упавшая крыша повредила ЛЭП, из-за чего без электричества остались 15 тысяч жителей города. На месте аварии трудятся энергетики. Уточняется, что в результате происшествия пострадал автомобиль.
Кроме того, ветром сорвало крыши в Махачкале и в Хасавюрте.
Ранее сообщалось, что около 500 тысяч жителей Крыма остались без света из-за непогоды.
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- СМИ: В Буйнакске жители остались без света из-за слетевшей крыши
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru