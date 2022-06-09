Белгородский губернатор сообщил об обстреле поселка Хотмыжск
Поселок Хотмыжск в Белгородской области подвергся обстрелу. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Сегодня со стороны Украины был обстрелян поселок Хотмыжск Грайворонского горокруга. <...> Сейчас на месте работает оперативная группа, продолжается подомовой обход территории», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
В результате в трех домовладениях были выбиты окна, посечены крыши и заборы, пишет Ura.ru. Пострадавших среди мирного населения нет, отмечает «Свободная пресса».
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