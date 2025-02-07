СМИ: В Бразилии небольшой самолет упал на автотранспорт

Небольшой самолет King Air F90 упал на автомобили в Сан-Паулу, сообщили пожарные в социальной сети X.

При этом по данным портала G1, самолет упал на автобус. Предварительно, на борту были восемь человек, в автотранспорте — 20.

Два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Подмосковье

На месте работают экстренные службы, СМИ пишут о минимум двух погибших.

Уточняется, что лайнер пытался экстренно сесть на дорогу.

Ранее на Аляске пропал пассажирский самолет, на борту которого находились девять пассажиров и пилот, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
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