Два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Подмосковье
6 февраля 202517:02
Легкомоторный самолёт потерпел крушение в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл вблизи аэродрома Мячково во время тренировочного полёта.
«К сожалению два человека погибли», - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают 26 человек и восемь единиц техники местного пожарно-спасательного гарнизона.
Ранее в Иране потерпел крушение военно-транспортный самолёт ВВС страны, оба пилота выжили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru