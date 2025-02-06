Два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Подмосковье

Легкомоторный самолёт потерпел крушение в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

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В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл вблизи аэродрома Мячково во время тренировочного полёта.

«К сожалению два человека погибли», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают 26 человек и восемь единиц техники местного пожарно-спасательного гарнизона.

Ранее в Иране потерпел крушение военно-транспортный самолёт ВВС страны, оба пилота выжили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Прокуратура Подмосковья
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