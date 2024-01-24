СМИ: В Белгородской области упал военно-транспортный самолет
24 января 202412:21
Самолет Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в экстренных службах.
В Сети появились видеоролики, на которых, предположительно, запечатлен момент падения военно-транспортного воздушного судна. Официального подтверждения информации о ЧП пока нет.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о «происшествии» в Корочанском районе, не уточнив, о чем именно идет речь. Губернатор выехал на место и пообещал предоставить подробности позднее.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru