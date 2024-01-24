СМИ: В Белгородской области упал военно-транспортный самолет

Самолет Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в экстренных службах.

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В Сети появились видеоролики, на которых, предположительно, запечатлен момент падения военно-транспортного воздушного судна. Официального подтверждения информации о ЧП пока нет.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о «происшествии» в Корочанском районе, не уточнив, о чем именно идет речь. Губернатор выехал на место и пообещал предоставить подробности позднее.

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