СМИ: В Белгородской области упал военно-транспортный самолет

В Сети появились видеоролики, на которых, предположительно, запечатлен момент падения военно-транспортного воздушного судна. Официального подтверждения информации о ЧП пока нет.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о «происшествии» в Корочанском районе, не уточнив, о чем именно идет речь. Губернатор выехал на место и пообещал предоставить подробности позднее.

