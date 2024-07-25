СМИ: В Белгородской области танк наехал на автомобиль

Боевой танк наехал на автомобиль Lada Niva в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Уточняется, что инцидент произошёл в селе Березовка Борисовского района, где танк снес переднюю часть внедорожника. Водитель «Нивы» погиб.

«Погибшим оказался 73-летний местный житель», - говорится в сообщении.

Ранее на съёмочной площадке исторического фильма о Великой Отечественной войне «Ильинский рубеж» во время выполнения сложного трюка погиб 31-летний каскадёр Олег Шилкин, которого раздавил танк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ДТПБелгородская областьАвтомобилиТанки

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