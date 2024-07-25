СМИ: В Белгородской области танк наехал на автомобиль
25 июля 202418:33
Боевой танк наехал на автомобиль Lada Niva в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Уточняется, что инцидент произошёл в селе Березовка Борисовского района, где танк снес переднюю часть внедорожника. Водитель «Нивы» погиб.
«Погибшим оказался 73-летний местный житель», - говорится в сообщении.
Ранее на съёмочной площадке исторического фильма о Великой Отечественной войне «Ильинский рубеж» во время выполнения сложного трюка погиб 31-летний каскадёр Олег Шилкин, которого раздавил танк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru