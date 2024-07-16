В Германии ехавший на учения танк открыл огонь на автодороге
В немецкой Баварии ехавший на учения танк открыл огонь на автодороге, сообщает РИА Новости.
Боекомплект бронированной машины состоял из холостых снарядов. Гильзы упали на проезжавший мимо автомобиль. Женщина, которая находилась за рулем, не пострадала.
В настоящее время выясняются причины произошедшего. Повреждений удалось избежать, так как при движении танков в колоннах в целях безопасности орудия поднимаются.
Ранее стало известно, что немецкий концерн Rheinmetall, который производит, в том числе танки Leopard 2, понес ущерб из-за потерь на Украине и международной конкуренции и частично потерял статус производителя «чудо-оружия», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru