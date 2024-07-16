В Германии ехавший на учения танк открыл огонь на автодороге

В немецкой Баварии ехавший на учения танк открыл огонь на автодороге, сообщает РИА Новости.

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Боекомплект бронированной машины состоял из холостых снарядов. Гильзы упали на проезжавший мимо автомобиль. Женщина, которая находилась за рулем, не пострадала.

В настоящее время выясняются причины произошедшего. Повреждений удалось избежать, так как при движении танков в колоннах в целях безопасности орудия поднимаются.

Ранее стало известно, что немецкий концерн Rheinmetall, который производит, в том числе танки Leopard 2, понес ущерб из-за потерь на Украине и международной конкуренции и частично потерял статус производителя «чудо-оружия», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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