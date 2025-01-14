В Тбилиси проходят очередные антиправительственные протесты

В Тбилиси продолжаются массовые антиправительственные протесты, сообщает РИА Новости. Центральный проспект Руставели, ведущий к парламенту, был перекрыт для автомобильного движения.

Митинги стартовали в конце ноября 2024 года после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров по вступлению страны в ЕС до 2028 года.

В Тбилиси проходит очередная акция протеста перед зданием парламента

Акции протеста сопровождаются задержаниями — по данным местных СМИ, правоохранительные органы арестовали несколько сотен участников митингов. Одним из знаковых событий протестов стал марш актеров, прошедших от театра Васо Абашидзе до театра Руставели с лозунгом «Театр и зрители против тирании».

Протестующие продолжают требовать проведения новых парламентских выборов и освобождения задержанных активистов. Ежедневные митинги проходят не только в Тбилиси, но и в других крупных городах Грузии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Патрин
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