В Тбилиси проходят очередные антиправительственные протесты
В Тбилиси продолжаются массовые антиправительственные протесты, сообщает РИА Новости. Центральный проспект Руставели, ведущий к парламенту, был перекрыт для автомобильного движения.
Митинги стартовали в конце ноября 2024 года после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров по вступлению страны в ЕС до 2028 года.
Акции протеста сопровождаются задержаниями — по данным местных СМИ, правоохранительные органы арестовали несколько сотен участников митингов. Одним из знаковых событий протестов стал марш актеров, прошедших от театра Васо Абашидзе до театра Руставели с лозунгом «Театр и зрители против тирании».
Протестующие продолжают требовать проведения новых парламентских выборов и освобождения задержанных активистов. Ежедневные митинги проходят не только в Тбилиси, но и в других крупных городах Грузии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru