СМИ: В Башкирии в результате диверсии с рельсов сошли 22 угольных вагона

На железной дороге в Башкирии произошел взрыв, в результате которого с рельсов сошли 22 вагона с углем, сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент случился ночью на перегоне между станциями Дема и Черниковка. По данным источников, взрывное устройство было установлено под люком одного из вагонов, что привело к аварии и повреждению контактных опор, железнодорожного полотна и сети.