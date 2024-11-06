СМИ: В Башкирии в результате диверсии с рельсов сошли 22 угольных вагона

На железной дороге в Башкирии произошел взрыв, в результате которого с рельсов сошли 22 вагона с углем, сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент случился ночью на перегоне между станциями Дема и Черниковка. По данным источников, взрывное устройство было установлено под люком одного из вагонов, что привело к аварии и повреждению контактных опор, железнодорожного полотна и сети.

Россиянин получил 16 лет колонии за подготовку диверсии

Подозреваемый в совершении диверсии был задержан спустя два дня. Им оказался 31-летний мужчина из Ставропольского края.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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