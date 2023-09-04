СМИ: В Азовском море в пятницу потерпел крушение вертолет Ка-52
4 сентября 202315:22
В Азовском море потерпел крушение вертолет Ка-25, сообщает Telegram-канал Baza.
По его информации, двух пилотов воздушного судна удалось спасти.
Вертолет рухнул в Азовское море утром 1 сентября, приблизительно в полутора километрах от береговой линии. Причиной инцидента стала нелетная погода - в тот день был сильный туман.
Находившиеся на борту летчики впоследствии были эвакуированы, уточняет Baza.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru