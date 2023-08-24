СМИ: В авто депутата Гурулева врезалась глава департамента Счетной палаты

По словам женщины, она пыталась объехать выезжающий с парковки внедорожник Toyota Highlander, однако «не рассчитала, испугалась и столкнулась с «Мерседесом».

В итоге участниками массового ДТП стали пять автомобилей.

Ранее помощник Гурулёва заявил, что BMW начал уходить от столкновения с выезжающей с парковки Toyota и выехал на встречную полосу, где ехал депутат. По его словам, медпомощь никому не понадобилась, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

