СМИ: В авто депутата Гурулева врезалась глава департамента Счетной палаты
Водителем BMW, который влетел в Mercedes депутата Госдумы Андрея Гурулёва, оказалась 36-летняя глава Департамента аудита образования, науки и инноваций Счётной палаты РФ Светлана Меркушина, сообщает Telegram-канал Shot.
По словам женщины, она пыталась объехать выезжающий с парковки внедорожник Toyota Highlander, однако «не рассчитала, испугалась и столкнулась с «Мерседесом».
В итоге участниками массового ДТП стали пять автомобилей.
Ранее помощник Гурулёва заявил, что BMW начал уходить от столкновения с выезжающей с парковки Toyota и выехал на встречную полосу, где ехал депутат. По его словам, медпомощь никому не понадобилась, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru