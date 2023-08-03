Путин: Все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях
3 августа 202313:49
Все российские чиновники должны пересесть на отечественные автомобили, заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.
Об этом российский лидер заявил на встрече с главами предприятий обрабатывающей промышленности.
К Путину, по его словам, обратились министерства и ведомства с просьбой закупать преимущественно иностранные автомобили.
«Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», - заявил Путин.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко рекомендовала региональным властям покупать отечественные машины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru