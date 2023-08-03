Путин: Все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях

Все российские чиновники должны пересесть на отечественные автомобили, заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

Песков заявил, что готов пересесть на автомобиль Lada

Об этом российский лидер заявил на встрече с главами предприятий обрабатывающей промышленности.

К Путину, по его словам, обратились министерства и ведомства с просьбой закупать преимущественно иностранные автомобили.

«Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», - заявил Путин.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко рекомендовала региональным властям покупать отечественные машины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
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