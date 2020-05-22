СМИ: В авиакатастрофе в Пакистане выжили более 30 человек
Не менее 32 выживших в катастрофе самолета компании «Пакистанские международные авиалинии» в окрестностях Карачи госпитализированы. Об этом информирует газета The Nation со ссылкой на медиков. Согласно обнародованному списку пассажиров, всего на борту находились 98 человек, включая экипаж.
Между тем ранее сообщалось только о двоих выживших. Предварительной причиной аварии стала техническая неисправность. В результате крушения разрушено несколько жилых построек, из-под обломков спасатели достали около 20 местных жителей. Аварийно-спасательные работы на месте ЧП продолжаются, в них принимают участие военнослужащие.
СМИ сообщают со ссылкой на экстренные службы, что из-под развалин домов, на которые рухнул лайнер Airbus A320 , извлечены 15 тел погибших жителей. Пока точно неизвестно, сколько человек на земле пострадали в результате крушения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru