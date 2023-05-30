СМИ: В атаке на Москву и Подмосковье участвовали около 25 дронов

Большую часть дронов сбили силы противовоздушной обороны в Подмосковье, пишет «Свободная пресса».

«Часть беспилотников зацепились за деревья и провода, так как летели на сверхмалой высоте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что три БПЛА врезались в жилые дома. Инциденты произошли на Профсоюзной улице, Ленинском проспекте. Предположительно, дрон также врезался в многоэтажку на улице Атласова в Новой Москве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за атаки БПЛА в нескольких зданиях зафиксированы незначительные повреждения, напоминает Ura.ru.

