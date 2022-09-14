СМИ: в Армении обстреляли пункт дислокации российских пограничников

По данным издания, инцидент произошёл в ночь с 12 на 13 сентября. В результате обстрела был повреждён сам пункт дислокации российских пограничников, а также военная техника. Отмечается, что личный состав был вынужден покинуть место дислокации.

Ранее Минобороны Азербайджана обвинило армянских военных в обстреле приграничных азербайджанских сёл, а в Минобороны Армении заявили, что азербайджанские военные обстреляли армянские территории, сообщает RT.