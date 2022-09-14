СМИ: в Армении обстреляли пункт дислокации российских пограничников
Артиллерийский удар был нанесён по пункту дислокации пограничных сил ФСБ России в Гегаркуникской области Армении, сообщает армяно-азербайджанский портал «Инфотека 24».
По данным издания, инцидент произошёл в ночь с 12 на 13 сентября. В результате обстрела был повреждён сам пункт дислокации российских пограничников, а также военная техника. Отмечается, что личный состав был вынужден покинуть место дислокации.
Ранее Минобороны Азербайджана обвинило армянских военных в обстреле приграничных азербайджанских сёл, а в Минобороны Армении заявили, что азербайджанские военные обстреляли армянские территории, сообщает RT.
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