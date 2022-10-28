СМИ: в Архангельской области контрактник на грузовике сбил колонну срочников
Два солдата срочной службы погибли в результате инцидента, который произошлёл на полигоне недалеко от города Мирный в Архангельской области сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, автомобиль КамАЗ, которым управлял 22-летний контрактник, на колонну из 20 военнослужащих.
Сообщается, что один солдат погиб на месте, второй - умер в больнице. С травмами различной степени тяжести были госпитализированы ещё 11 военнослужащих.
Официальных комментариев по факту происшествия пока нет.
Ранее в Минобороны РФ заявили о стрельбе во время занятия по огневой подготовке с добровольцами на полигоне Западного военного округа. Отмечалось, что огонь открыли двое граждан «одной из стран СНГ», погибли 11 человек, еще 15 пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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