СМИ: в Архангельской области контрактник на грузовике сбил колонну срочников

Два солдата срочной службы погибли в результате инцидента, который произошлёл на полигоне недалеко от города Мирный в Архангельской области сообщает Telegram-канал Baza.

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По данным канала, автомобиль КамАЗ, которым управлял 22-летний контрактник, на колонну из 20 военнослужащих.

Сообщается, что один солдат погиб на месте, второй - умер в больнице. С травмами различной степени тяжести были госпитализированы ещё 11 военнослужащих.

Официальных комментариев по факту происшествия пока нет.

Ранее в Минобороны РФ заявили о стрельбе во время занятия по огневой подготовке с добровольцами на полигоне Западного военного округа. Отмечалось, что огонь открыли двое граждан «одной из стран СНГ», погибли 11 человек, еще 15 пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияАрхангельская ОбластьПроисшествияВоеннослужащиеДТП
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