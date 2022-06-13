СМИ: В Аланье обнаружили тело россиянки

Тело гражданки России обнаружили в квартире в турецкой Аланье. Об этом сообщает Haberturk.

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«Гражданка России Аида Магомедова (47 лет), проживающая в квартире в районе Гюллерпынары Аланьи, была обнаружена подругой мертвой в квартире. Полиция и медицинские бригады, прибывшие в квартиру по извещению, установили, что женщина умерла», — пишет издание.

После осмотра места происшествия тело россиянки доставили в местный морг. Полиция начала расследование инцидента.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Мельников
ТЕГИ:СмертьРоссиянеТурция
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