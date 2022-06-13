СМИ: В Аланье обнаружили тело россиянки
13 июня 202208:27
Тело гражданки России обнаружили в квартире в турецкой Аланье. Об этом сообщает Haberturk.
«Гражданка России Аида Магомедова (47 лет), проживающая в квартире в районе Гюллерпынары Аланьи, была обнаружена подругой мертвой в квартире. Полиция и медицинские бригады, прибывшие в квартиру по извещению, установили, что женщина умерла», — пишет издание.
После осмотра места происшествия тело россиянки доставили в местный морг. Полиция начала расследование инцидента.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru