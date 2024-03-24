СМИ: в аэропорту Шереметьево пассажирка заявила о бомбе в своем рюкзаке

Пассажирка рейса из московского аэропорта Шереметьево сообщила, что в ее рюкзаке находится бомба. Об этом пишет Telegram-канал «112».

В московских аэропортах усилили меры безопасности

По информации издания, инцидент произошел на борту самолета, вылетающего в Ереван. Женщина заявила бортпроводникам, что в ее ручной клади находится бомба.

Вылет самолета задержали. На место вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Вечером 22 марта произошел теракт в «Крокус Сити Холле». По последним данным, жертвами нападения стали 133 человека, 152 получили ранения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БомбаШереметьевоАэропорт

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