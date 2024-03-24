СМИ: в аэропорту Шереметьево пассажирка заявила о бомбе в своем рюкзаке
24 марта 202414:51
Пассажирка рейса из московского аэропорта Шереметьево сообщила, что в ее рюкзаке находится бомба. Об этом пишет Telegram-канал «112».
По информации издания, инцидент произошел на борту самолета, вылетающего в Ереван. Женщина заявила бортпроводникам, что в ее ручной клади находится бомба.
Вылет самолета задержали. На место вызвали сотрудников правоохранительных органов.
Вечером 22 марта произошел теракт в «Крокус Сити Холле». По последним данным, жертвами нападения стали 133 человека, 152 получили ранения, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Таджикистане заявили о вербовке террористов через посольство Украины
- СМИ: в аэропорту Шереметьево пассажирка заявила о бомбе в своем рюкзаке
- Силы ПВО за сутки сбили 172 украинских беспилотника и 14 ракет
- СМИ: один из террористов посетил «Крокус» перед нападением
- В ожидании ареста: Какие показания дают террористы, напавшие на «Крокус»
- Директор «Пикника» сообщил о гибели помощницы при теракте в «Крокусе»
- Воробьев: оставленные в «Крокусе» машины и вещи начнут выдавать вечером
- Развожаев: при атаке на Севастополь повреждены пять пассажирских катеров
- Опубликованы кадры работы Путина в первые часы после теракта
- Медведев пообещал отомстить за жертв теракта в «Крокусе»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru