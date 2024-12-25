Аэропорт Казани возобновил работу после снятия ограничений

В частности, рейсы из Стамбула, Алма-Аты и Томска по решению командиров воздушных судов были перенаправлены в Самару. Кроме того, более 10 рейсов на вылет и прилет были перенесены.

Ограничения были введены около восьми часов утра по соображениям безопасности. Теперь аэропорт снова может принимать и отправлять самолеты.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в последний раз аэропорт Казани закрывали в субботу, 21 декабря из-за масштабной атаки дронов ВСУ на столицу республики.

