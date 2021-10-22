СМИ: в администрации Краснодара прошли обыски
Обыски прошли в кабинете заместителя мэра Краснодара по транспортным вопросам Артёма Доронина, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.
Собеседники издания предположили, что оперативные мероприятия проводились в связи с подозрением на нецелевое расходование бюджетных средств по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
В ряде СМИ также появились сообщения, что Доронин задержан силовиками.
В администрации Краснодара информацию об обысках комментировать не стали. Нет и официального подтверждения от правоохранительных органов.
Ранее сотрудники Федерального бюро расследований США пришли с обыском в особняк в Вашингтоне, который, как предполагается, принадлежит родственникам российского миллиардера Олега Дерипаски.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,2 млн+37 141 / сут.
Умерли
228 тыс.+1 064 / сут.
Выздоровели
7,1 млн+25 453 / сут.
- СМИ: в администрации Краснодара прошли обыски
- Кабмин выделит более 14 млрд рублей на погашение ипотеки для многодетных семей
- Мишустин заявил о расширении льготной ипотеки
- Ураган сорвал зубец со стены Кремля. Видео
- Собянин: Москва может достичь пиковых значений по COVID-19 к концу недели
- Курс доллара США упал ниже 70 рублей впервые с июня 2020 года
- «Погибла вся смена». Число жертв пожара на заводе под Рязанью возросло до 17
- Власти Московской области не планируют переводить школы на дистанционное обучение
- Львов отказался передавать РФ останки разведчика Николая Кузнецова
- Центробанк повысил ключевую ставку до 7,5% годовых
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru