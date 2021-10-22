СМИ: в администрации Краснодара прошли обыски

Обыски прошли в кабинете заместителя мэра Краснодара по транспортным вопросам Артёма Доронина, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Собеседники издания предположили, что оперативные мероприятия проводились в связи с подозрением на нецелевое расходование бюджетных средств по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

В ряде СМИ также появились сообщения, что Доронин задержан силовиками.

В администрации Краснодара информацию об обысках комментировать не стали. Нет и официального подтверждения от правоохранительных органов.

Ранее сотрудники Федерального бюро расследований США пришли с обыском в особняк в Вашингтоне, который, как предполагается, принадлежит родственникам российского миллиардера Олега Дерипаски.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ХищенияПолицияКраснодарОбыски
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