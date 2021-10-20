Завершены обыски в доме семьи Дерипаски в США

Вечером около 15 агентов начали один за другим выходить из двухэтажного дома в фешенебельном районе города, вынося оттуда многочисленные коробки и чемоданчики. Погрузив их в служебные внедорожники, они покинули здание. С момента появления первых сообщений об обысках прошло более 10 часов.

ФБР заявляло об обысках в двух домах в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Как сообщалось, расследование в отношении российского бизнесмена Олега Дерипаски ведется ведомствами США в течение нескольких лет. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на источники.

