Завершены обыски в доме семьи Дерипаски в США
Сотрудники Федерального бюро расследований США завершили многочасовые обыски и покинули особняк в Вашингтоне, который, как предполагается, принадлежит родственникам российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщает РИА Новости.
Вечером около 15 агентов начали один за другим выходить из двухэтажного дома в фешенебельном районе города, вынося оттуда многочисленные коробки и чемоданчики. Погрузив их в служебные внедорожники, они покинули здание. С момента появления первых сообщений об обысках прошло более 10 часов.
ФБР заявляло об обысках в двух домах в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Как сообщалось, расследование в отношении российского бизнесмена Олега Дерипаски ведется ведомствами США в течение нескольких лет. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на источники.
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