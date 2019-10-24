СМИ узнали о готовившемся на Меркель покушении
Исполнитель теракта на берлинской ярмарке в 2016 году Анис Амри мог готовить покушение на канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Об этом сообщает germaina.one со ссылкой на расследования Федерального управления уголовной полиции страны.
Согласно данным расследования, за несколько дней до теракта Амри сделал селфи возле канцелярии ФРГ, запечатлев окно рабочего кабинета Меркель.
Кроме того, в телефоне террориста нашли фотографии, сделанные возле дома Меркель. В полиции Германии считают, что Амри вел слежку за канцлером.
19 декабря 2016 года Амри на грузовике въехал в толпу людей на территории рождественского базара на площади Брайтшайдплац в Берлине. В результате погибли 11 человек, больше 50 пострадали.
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