СМИ узнали о готовившемся на Меркель покушении

Согласно данным расследования, за несколько дней до теракта Амри сделал селфи возле канцелярии ФРГ, запечатлев окно рабочего кабинета Меркель.

Кроме того, в телефоне террориста нашли фотографии, сделанные возле дома Меркель. В полиции Германии считают, что Амри вел слежку за канцлером.

19 декабря 2016 года Амри на грузовике въехал в толпу людей на территории рождественского базара на площади Брайтшайдплац в Берлине. В результате погибли 11 человек, больше 50 пострадали.

