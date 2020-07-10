СМИ узнали о блокировке банковских счетов Сафронова и его родных
В рамках следственных действий заблокированы банковские счета советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, его матери, сестры и её мужа. Об этом сообщил источник ТАСС, близкий к следствию.
По его словам, у матери и сестры Сафронова прошёл обыск, но они не задержаны и процессуального статуса по делу не имеют.
Бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова на этой неделе задержали по подозрению в госизмене. По данным, которые ФСБ получила от СВР, советник главы «Роскосмоса» в 2017 году якобы передал человеку, возможно связанному со спецслужбами Чехии, секретную информацию. Сам Сафронов вину не признаёт.
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