СМИ узнали о блокировке банковских счетов Сафронова и его родных

В рамках следственных действий заблокированы банковские счета советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, его матери, сестры и её мужа. Об этом сообщил источник ТАСС, близкий к следствию.

По его словам, у матери и сестры Сафронова прошёл обыск, но они не задержаны и процессуального статуса по делу не имеют.