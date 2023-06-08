СМИ узнали личность пострадавшего в потасовке с участием иноагента Понасенкова

«Грязным и брюхатым алкашом», как его назвал Понасенков, оказался гендиректор юридической фирмы. По информации канала, мужчину потеряли родственники, а последний раз в рабочем офисе Дибров появлялся 6 июня.

Около восьми вечера Дибров, предположительно, поехал с работы домой — в арендованную квартиру на улице Сивцев Вражек, где и произошла потасовка с Понасенковым и его приятелем. Родные пострадавшего только сегодня узнали о происшествии.

Ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, какую ответственность может понести Рамис Зарипов.