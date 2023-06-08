СМИ узнали личность пострадавшего в потасовке с участием иноагента Понасенкова
Пострадавшим при потасовке с Евгением Понасенковым (признан в России иноагентом) и его другом Рамисом Зариповым оказался 55-летний Олег Дибров. Личность мужчины установили источники Telegram-канала SHOT.
«Грязным и брюхатым алкашом», как его назвал Понасенков, оказался гендиректор юридической фирмы. По информации канала, мужчину потеряли родственники, а последний раз в рабочем офисе Дибров появлялся 6 июня.
Около восьми вечера Дибров, предположительно, поехал с работы домой — в арендованную квартиру на улице Сивцев Вражек, где и произошла потасовка с Понасенковым и его приятелем. Родные пострадавшего только сегодня узнали о происшествии.
Ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, какую ответственность может понести Рамис Зарипов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru