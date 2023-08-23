СМИ: упавший в Тверской области самолет принадлежит Евгению Пригожину
23 августа 202319:48
Рухнувший на территории Тверской области бизнес-джет Embraer Legacy принадлежит основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По информации издания, на борту самолета находилось семь человек. По предварительным данным, все они погибли.
Отмечается, что бизнес-джет летел со стороны Московской области. На месте падения обнаружили тела четырех погибших.
Ранее сообщалось, что на Камчатке разбился истребитель МиГ-31 Воздушно-космических сил России. Самолет совершал маневры без боекомплекта, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru