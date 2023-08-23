СМИ: упавший в Тверской области самолет принадлежит Евгению Пригожину

Рухнувший на территории Тверской области бизнес-джет Embraer Legacy принадлежит основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Учебный самолет Л-39 разбился в Краснодарском крае

По информации издания, на борту самолета находилось семь человек. По предварительным данным, все они погибли.

Отмечается, что бизнес-джет летел со стороны Московской области. На месте падения обнаружили тела четырех погибших.

Ранее сообщалось, что на Камчатке разбился истребитель МиГ-31 Воздушно-космических сил России. Самолет совершал маневры без боекомплекта, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:Евгений ПригожинАвиакатастрофаТверская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры