СМИ: Упала установленная в центре Улан-Удэ новогодняя ель

Отмечается, что искусственная конструкция на площади Советов так и не была до конца собрана.

При обрушении сооружения никто не пострадал.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что искусственные елки из некачественного пластика редко вызывают аллергическую реакцию, однако могут спровоцировать головную боль, заложенность носа и контактный дерматит. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

