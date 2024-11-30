СМИ: Упала установленная в центре Улан-Удэ новогодняя ель
30 ноября 202416:46
Упала новогодняя ель, установленная в центре столицы Бурятии Улан-Удэ. Об этом сообщил Telegram-канал «ТИВИКОМ NEWS».
Отмечается, что искусственная конструкция на площади Советов так и не была до конца собрана.
При обрушении сооружения никто не пострадал.
Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что искусственные елки из некачественного пластика редко вызывают аллергическую реакцию, однако могут спровоцировать головную боль, заложенность носа и контактный дерматит. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru