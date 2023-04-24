СМИ: умерла 36-летняя дочь лидера рок-группы «Алиса» Константина Кинчева
Дочь лидера рок-группы «Алиса» Константина Кинчева Мария умерла в 36 лет, сообщает газета «Комсомольская правда».
По данным издания, девушка скончалась от остановки сердца.
«Экспресс газета» со ссылкой на ближайшее окружение семьи сообщает, что смерть девушки стала настоящей трагедией для Кинчевых. Отмечается, что Мария была верующим человеком. Отпевали её в московском храме Трех Святителей на Кулишках.
Мария закончила театроведческий факультет ГИТИСа. В последнее время работала в качестве исполнительного продюсера, организовывая различные съемки.
Редакция НСН приносит глубокие соболезнования семье музыканта.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 458 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+4 917 / сут.
- СМИ: умерла 36-летняя дочь лидера рок-группы «Алиса» Константина Кинчева
- «Спартак» одержал волевую победу над «Краснодаром» в матче РПЛ
- МИД Турции призвал продлить зерновую сделку
- СМИ: египетский дипломат погиб при обстреле его автомобиля в столице Судана
- Песков назвал доносы отвратительным явлением
- В офисе Зеленского опровергли планы ударить по Москве 24 февраля
- Пригожин заявил о возможности наступления на Славянск и Краматорск
- Ушедшему с Fox News журналисту Карлсону предложили работу у Соловьева
- СМИ: воздушную зону над «Внуково» закрыли из-за беспилотника
- СМИ: в посольство Франции в Москве прислали письмо с порошком
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru