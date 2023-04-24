СМИ: умерла 36-летняя дочь лидера рок-группы «Алиса» Константина Кинчева

По данным издания, девушка скончалась от остановки сердца.

«Экспресс газета» со ссылкой на ближайшее окружение семьи сообщает, что смерть девушки стала настоящей трагедией для Кинчевых. Отмечается, что Мария была верующим человеком. Отпевали её в московском храме Трех Святителей на Кулишках.

Мария закончила театроведческий факультет ГИТИСа. В последнее время работала в качестве исполнительного продюсера, организовывая различные съемки.

Редакция НСН приносит глубокие соболезнования семье музыканта.

