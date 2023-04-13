Группа «Алиса» объявила о переносе четырех концертов
«Алиса» решила перенести четыре выступления на осень 2023 года, сообщается на официальной странице рок-группы в социальной сети «ВКонтакте».
Концерт в Воронеже состоится 2 октября, в Волгограде - 4 октября. В Краснодаре группа сыграет 6 октября, а 8 октября «Алиса» выступит в Ростове-на-Дону.
Площадки выступлений не изменились. Купленные ранее билеты действительны. Сдать их можно в местах приобретения.
Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина ранее прокомментировала отмену концерта в Перми. Она объяснила происходящее «смутным временем», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru