СМИ: умер звезда «Могучих рейнджеров» Джейсон Дэвид Фрэнк

Издание со ссылкой на представителя артиста уточняет, что трагедия произошла в Техасе, другие источники TMZ утверждают о самоубийстве. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Ранее бывший боец, экс-претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Энтони Джонсон скончался в возрасте 38 лет, пишут «Известия».