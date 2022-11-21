СМИ: умер звезда «Могучих рейнджеров» Джейсон Дэвид Фрэнк
21 ноября 202214:20
Актёр Джейсон Дэвид Фрэнк, сыгравший Томми Оливера в франшизе «Могучих рейнджеров», умер в возрасте 49 лет, сообщает TMZ.
Издание со ссылкой на представителя артиста уточняет, что трагедия произошла в Техасе, другие источники TMZ утверждают о самоубийстве. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
Ранее бывший боец, экс-претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Энтони Джонсон скончался в возрасте 38 лет, пишут «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru