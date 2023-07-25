СМИ: умер режиссер «Улицы разбитых фонарей» Михаил Мамедов

По информации издания, накануне режиссер вместе с супругой посетил одну из московских поликлиник. На приеме у Мамедова заболело сердце.

Мужчине вызвали скорую, но спасти его не удалось. Сообщается, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Мамедов родился в 1951 году в Дагестане. Он был режиссером театров имени Маяковского и «Театра Луны».

На прошлой неделе в возрасте 73 лет умер советский и российский актер Вячеслав Голубков. Он прослужил более 40 лет в Новомосковском драматическом театре, передает «Радиоточка НСН».

