СМИ: умер режиссер «Улицы разбитых фонарей» Михаил Мамедов
Заслуженный деятель искусств России, режиссер сериала «Улица разбитых фонарей» Михаил Мамедов умер на 72-м году жизни во время приема в поликлинике, сообщил Telegram-канал SHOT.
По информации издания, накануне режиссер вместе с супругой посетил одну из московских поликлиник. На приеме у Мамедова заболело сердце.
Мужчине вызвали скорую, но спасти его не удалось. Сообщается, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Мамедов родился в 1951 году в Дагестане. Он был режиссером театров имени Маяковского и «Театра Луны».
На прошлой неделе в возрасте 73 лет умер советский и российский актер Вячеслав Голубков. Он прослужил более 40 лет в Новомосковском драматическом театре, передает «Радиоточка НСН».
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