СМИ: Укупник задолжал ФНС 42 тысячи рублей
Федеральная налоговая служба РФ (ФНС) арестовала счета музыканта Аркадия Укупника из-за задолженности в 42 тысячи рублей. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
По его данным, Укупнику пришло несколько повесток о необходимости оплатить налоги, однако он их проигнорировал. В результате накопился долг в 42 тысячи рублей и ФНС приостановила операции по счетам композитора и исполнителя.
Кроме того, Mash сообщил ЧОП «Гольфстрим», который занимался охраной недвижимости Укупника, подало на артиста в суд. Сообщается, что долг предприятию составил 72 тысячи, но суд взыскал только 47 тысяч.
Сам Укупник заявил Mash, что к него никаких задолженностей нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru