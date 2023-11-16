СМИ: Укупник задолжал ФНС 42 тысячи рублей

Кроме того, Mash сообщил ЧОП «Гольфстрим», который занимался охраной недвижимости Укупника, подало на артиста в суд. Сообщается, что долг предприятию составил 72 тысячи, но суд взыскал только 47 тысяч.

Сам Укупник заявил Mash, что к него никаких задолженностей нет.



