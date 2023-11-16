СМИ: Укупник задолжал ФНС 42 тысячи рублей

Федеральная налоговая служба РФ (ФНС) арестовала счета музыканта Аркадия Укупника из-за задолженности в 42 тысячи рублей. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

По его данным, Укупнику пришло несколько повесток о необходимости оплатить налоги, однако он их проигнорировал. В результате накопился долг в 42 тысячи рублей и ФНС приостановила операции по счетам композитора и исполнителя.

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Кроме того, Mash сообщил ЧОП «Гольфстрим», который занимался охраной недвижимости Укупника, подало на артиста в суд. Сообщается, что долг предприятию составил 72 тысячи, но суд взыскал только 47 тысяч.

Сам Укупник заявил Mash, что к него никаких задолженностей нет.


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ФОТО: РИА Новости
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