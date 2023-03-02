СМИ: Украинские диверсанты могли взять до шести заложников в Брянской области

До шести человек могут находиться в заложниках у украинских диверсантов в Брянской области, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Люди пострадали при обстреле со стороны Украины поселка в Курской области

Ранее сообщалось, что в Брянской области идет боестолкновение с украинскими диверсантами. По данным Telegram-канала Baza, группа диверсантов якобы состоит из 50 вооруженных человек.

До этого украинские диверсанты обстреляли автомобиль в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Он отметил, что после обстрела погиб один человек. Кроме того, пострадал десятилетний ребенок. Он был доставлен в больницу и получает необходимую помощь.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: t.me/avbogomaz
ТЕГИ:Российско-украинские ОтношенияБрянская ОбластьЗаложники
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры