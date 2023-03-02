СМИ: Украинские диверсанты могли взять до шести заложников в Брянской области

Ранее сообщалось, что в Брянской области идет боестолкновение с украинскими диверсантами. По данным Telegram-канала Baza, группа диверсантов якобы состоит из 50 вооруженных человек.

До этого украинские диверсанты обстреляли автомобиль в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Он отметил, что после обстрела погиб один человек. Кроме того, пострадал десятилетний ребенок. Он был доставлен в больницу и получает необходимую помощь.

