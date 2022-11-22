СМИ: Associated Press уволило написавшего об упавших в Польше российских ракетах журналиста
Агентство Associated Press (AP) уволило журналиста, написавшего, что 15 ноября в Польше упали якобы российские ракеты. Об этом сообщает Daily Beast со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что автор материала Джеймс Лапорта цитировал неназванного высокопоставленного сотрудника разведки США. На статью AP сослались многие СМИ, «напугав большую часть мира».
Позже публикацию удалили, вместо нее опубликовали примечание редактора о том, что ракеты в Польше «были российского производства и, скорее всего, выпущены Украиной».
Daily Beast отмечает, что Лапорту уволили, при этом его соавтор Джон Лестер продолжает работать в AP.
На прошлой неделе стало известно, что две ракеты упали на территорию Польши. В результате погибли два человека. Власти Польши заявили, что ракеты, вероятнее всего, принадлежали ПВО Украины, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Варшава проводит расследование инцидента.
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