СМИ: Угрожавший взорвать гранату на трассе дезертир покончил с собой

По данным канала, мужчина свёл счёты с жизнью в СИЗО-1 в Уфе.

Инцидент произошёл 2 августа. Военнослужащий 1984 года рождения, которого везли на судебно-психиатрическую экспертизу, сбежал и стал угрожать взрывом, требуя закрыть возбуждённое против него дело об оставлении части.

После разговора с главой Башкирии Радием Хабировым мужчина сдался правоохранителям. Уфимский гарнизонный военный суд арестовал дезертира на два месяца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

