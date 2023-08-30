СМИ: Угрожавший взорвать гранату на трассе дезертир покончил с собой
Дезертир, угрожавший взорвать гранату на трассе в Башкирии, совершил самоубийство, сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, мужчина свёл счёты с жизнью в СИЗО-1 в Уфе.
Инцидент произошёл 2 августа. Военнослужащий 1984 года рождения, которого везли на судебно-психиатрическую экспертизу, сбежал и стал угрожать взрывом, требуя закрыть возбуждённое против него дело об оставлении части.
После разговора с главой Башкирии Радием Хабировым мужчина сдался правоохранителям. Уфимский гарнизонный военный суд арестовал дезертира на два месяца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru