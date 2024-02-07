СМИ: Угнанную машину убитой владелицы завода ТИАЛ нашли на стоянке в Подмосковье

Угнанную машину убитой владелицы завода ТИАЛ нашли в 37 километрах от ее дома в деревне Свитино Наро-Фоминского района Московской области, пишет Telegram-канал Shot.

Подозреваемый признался в убийстве отца Владимира Легойды

Автомобиль марки Mercedes-Benz, принадлежавший 64-летней женщине, нашли на стоянке на пролетарской улице Звенигорода.

Ранее днем в подвале частного дома в деревне Свитово нашли тела трех застреленных пенсионерок. Позже выяснилось, что убитые - владелица завода ТИАЛ и две подруги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПодмосковьеУбийство

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