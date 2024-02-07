СМИ: Угнанную машину убитой владелицы завода ТИАЛ нашли на стоянке в Подмосковье
7 февраля 202418:41
Угнанную машину убитой владелицы завода ТИАЛ нашли в 37 километрах от ее дома в деревне Свитино Наро-Фоминского района Московской области, пишет Telegram-канал Shot.
Автомобиль марки Mercedes-Benz, принадлежавший 64-летней женщине, нашли на стоянке на пролетарской улице Звенигорода.
Ранее днем в подвале частного дома в деревне Свитово нашли тела трех застреленных пенсионерок. Позже выяснилось, что убитые - владелица завода ТИАЛ и две подруги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: визит Путина в Турцию отложен
- CAS: Валиева заявила, что допинг попал в ее организм через клубничный десерт
- Аргентина опередила Венесуэлу в рейтинге стран с самой высокой инфляцией
- В Сочи высадили цитрусовые деревья в честь десятилетия Олимпиады-2014
- В 2023 году число вакансий с удаленкой увеличилось почти в два раза
- Росстат: Яйца с начала года подешевели на 2,58%
- Надеждин нашел «фантастический косяк» в работе своего штаба
- Росстат: ВВП России в 2023 году вырос на 3,6%
- Боец Александр Емельяненко заявил о желании поступить в МГУ
- Роспотребнадзор не выявил превышения радиации после утечки с «Фукусимы-1»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru