Подозреваемый признался в убийстве отца Владимира Легойды
Подозреваемый в убийстве отца главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды, 90-летнего Романа Легойды, на допросе признался в преступлении. Об этом сообщает Следственный комитет.
Ранее тело пожилого мужчины с колото-резаными ранами нашли в Видном, СК возбудил уголовное дело об убийстве, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Полиция задержала подозреваемого — 25-летнего мужчину. По данным Следкома, злоумышленник похитил у погибшего 100 тысяч рублей.
Как рассказал подозреваемый, он попытался ограбить пенсионера, показав нож.
«Мы начали бороться, он пытался вырвать у меня нож. И все. Я его убил», — признался задержанный.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru