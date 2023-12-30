Подозреваемый признался в убийстве отца Владимира Легойды

Подозреваемый в убийстве отца главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды, 90-летнего Романа Легойды, на допросе признался в преступлении. Об этом сообщает Следственный комитет.

СК: Подозреваемый в убийстве Романа Легойды напал на него из-за 100 тысяч рублей

Ранее тело пожилого мужчины с колото-резаными ранами нашли в Видном, СК возбудил уголовное дело об убийстве, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Полиция задержала подозреваемого — 25-летнего мужчину. По данным Следкома, злоумышленник похитил у погибшего 100 тысяч рублей.

Как рассказал подозреваемый, он попытался ограбить пенсионера, показав нож.

«Мы начали бороться, он пытался вырвать у меня нож. И все. Я его убил», — признался задержанный.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:УбийствоМосковская ОбластьСледственный Комитет

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