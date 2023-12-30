Подозреваемый признался в убийстве отца Владимира Легойды

Ранее тело пожилого мужчины с колото-резаными ранами нашли в Видном, СК возбудил уголовное дело об убийстве, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Полиция задержала подозреваемого — 25-летнего мужчину. По данным Следкома, злоумышленник похитил у погибшего 100 тысяч рублей.

Как рассказал подозреваемый, он попытался ограбить пенсионера, показав нож.

«Мы начали бороться, он пытался вырвать у меня нож. И все. Я его убил», — признался задержанный.

