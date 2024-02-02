В Курской области задержали мужчину, ударившего ребенка по голове в магазине
Полиция задержала неадекватного мужчину, напавшего на ребенка в магазине в Курчатове Курской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
По данным Telegram-канала Baza, инцидент произошел в магазине сети «Пятерочка». На видео с места происшествия видно, как мужчина подошел к мальчику и ударил его кулаком в голову. К нападавшему подбежали мать ребенка и другой мужчина, находившийся рядом.
Как отметили в МВД, на место ЧП незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа.
«Личность мужчины была установлена. Его задержали и доставили в отдел полиции. Его действиям будет дана правовая оценка», — указали в ведомстве.
Правоохранители подчеркнули, что нападавший находился в состоянии сильного опьянения.
Между тем суд в Москве заключил под стражу 38-летнего бойца джиу-джитсу, обвиняемого в нападении на одиннадцатиклассника, напоминает телеканал «360». Известно, что мужчина ударил подростка, стучавшего по автомобилям на парковке, несовершеннолетнего госпитализировали с ушибом мозга и переломом черепа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru