В Курской области задержали мужчину, ударившего ребенка по голове в магазине

По данным Telegram-канала Baza, инцидент произошел в магазине сети «Пятерочка». На видео с места происшествия видно, как мужчина подошел к мальчику и ударил его кулаком в голову. К нападавшему подбежали мать ребенка и другой мужчина, находившийся рядом.

Как отметили в МВД, на место ЧП незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа.

«Личность мужчины была установлена. Его задержали и доставили в отдел полиции. Его действиям будет дана правовая оценка», — указали в ведомстве.

Правоохранители подчеркнули, что нападавший находился в состоянии сильного опьянения.

Между тем суд в Москве заключил под стражу 38-летнего бойца джиу-джитсу, обвиняемого в нападении на одиннадцатиклассника, напоминает телеканал «360». Известно, что мужчина ударил подростка, стучавшего по автомобилям на парковке, несовершеннолетнего госпитализировали с ушибом мозга и переломом черепа.

