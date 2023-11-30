СМИ: Ученик начальных классов принес в школу в Новой Москве боевую гранату

Собеседник агентства рассказал, что школьник принёс учебное заведение гранату, предположительно «времен войны».

Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

По данным Telegram-канала Mash, инцидент произошёл в школе № 1392, куда третьеклассник пришёл с гранатой гранату РГД-33. Отец ребёнка заявил, что его сын нашёл её во время прогулки в лесополосе. Однако полиция не поверила ему и решила осмотреть квартиру. В итоге был обнаружен целый оружейный арсенал.

Ранее в Буйнакске на цокольном этаже одного из домов произошёл взрыв светошумовой гранаты. В результате замглавы города Гамзат Османов лишился кисти левой руки, сообщает RT.