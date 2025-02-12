СМИ: Участник СВО погиб в ДТП под Волгоградом

Сообщается, что участник СВО, находясь за рулем автомобиля Lada Priora, совершил столкновение с грузовиком, легковой автомобиль попал в кювет. Прибывшие на место происшествия врачи не смогли спасти жизнь бывшего военного.

По словам знакомых погибшего, Чеметев отправился на фронт добровольцем, у него остались двое сыновей и беременная жена. Автомобиль он приобрел в ноябре прошлого года.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что не менее 15 человек пострадали, один погиб при столкновении фуры и микроавтобуса в Волховском районе Ленинградской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

