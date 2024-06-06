СМИ: Убитый в Москве работал в компании, поставляющей оборудование для выставок

Мужчина, убитый на западе Москвы, работал в компании, которая поставляет оборудование для крупных выставок. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

Полиция задержала киллера, застрелившего мужчину на западе Москвы

Уточняется, что в портфолио компании такие крупные мероприятия, как «МАКС-2019», «Иннопром», Российский экономический форум в Сочи, Петербургский международный автомобильный салон, форум «Деловая Россия 2019» и ПМЭФ.

«Компания занимается застройкой выставочных площадей... поставкой светодиодных экранов, LCD-панелей, различных систем для конференций и видеотрансляций, а также звукового оборудования», - заявил источник агентства.

Ранее в правоохранительных органах заявили, что убитым на западе Москвы оказался 34-летний Константин Балишанский, который работал в компании Mediasystem Group, занимающейся видео- и мультимедиаоборудованием. Владеет фирмой его отец, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Соцсеть/forumspbru
ТЕГИ:МоскваПроисшествиеВыставкиУбийство

Горячие новости

Все новости

партнеры