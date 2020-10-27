СМИ: Убит министр обороны НКР

СМИ сообщили о смерти министра обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики, командующего армией обороны НКР Джалала Арутюняна. Азербайджанский портал Haqqin.az опубликовал видео с кадрами предполагаемого убийства министра.

На видео служебному автомобилю, в котором, по заявлениям Азербайджана, находился Арутюнян, на ходу наносит удар оперативно-тактический средневысотный беспилотник. Машина, загоревшись, через несколько метров останавливается. На следующих кадрах видно несколько человек, лежащих без движения у догорающего автомобиля.

Портал Haqqin.az отмечает, что убийство главы Минобороны НКР подготовило азербайджанское военное ведомство совместно со спецслужбами. За машиной Арутюняна велось постоянное наблюдение, удар был нанесён во время перемещения командующего НКР на одну из боевых позиций.

Ранее во вторник сообщалось об отставке Арутюняна с поста министра обороны НКР из-за ранения. Пресс-служба непризнанной республики отмечала, что Азербайджан распространяет недостоверные сведения о гибели Арутюняна, но на деле его жизни ничто не угрожает.

Бои в Нагорном Карабахе обострились 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об атаках на мирное население. Баку и Ереван несколько раз заключали соглашение о перемирии, однако боевые действия продолжались. В понедельник вступило в силу уже третье соглашение о прекращении огня, которое главы МИД стран заключили в ходе переговоров в Вашингтоне.

